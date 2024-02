Podcast – BörsenWoche Sonderfolge: Trade Republic, Anleihen, Nachhaltigkeits-ETFs: Wir beantworten Ihre Fragen rund um Geldanlage

Lohnt sich die neue Bezahlkarte von Trade Republic? Warum ist das Anleihe-Universum für Privatanleger begrenzt? Und soll ich jetzt in ETFs investieren – oder warten, bis die Kurse wieder sinken? Diese und viele weitere Fragen habt ihr uns in den vergangenen Wochen geschickt. In einer Sonderfolge zum zweiten Geburtstag der BörsenWoche haben Felix Petruschke und Philipp Frohn sie in einem Livepodcast beim Karrierenetzwerk LinkedIn beantwortet. Ihr wart nicht dabei? Die komplette Folge könnt ihr euch nun hier und überall, wo es Podcasts gibt, nachträglich anhören.

Den Mitschnitt des BörsenWoche-Livestreams bei LinkedIn könnt ihr euch hier nachträglich anschauen.