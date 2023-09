Podcast – BörsenWoche: Sonderfolge: Wir beantworten Ihre Fragen rund um Geldanlage

Soll ich mein Geld weiter in Aktien stecken – oder reicht mittlerweile Tagesgeld? Wie sichere ich mir jetzt langfristig die hohen Zinsen? Und stehen Immobilien nach den Preisrückgängen der letzten Monate vor dem Comeback? Diese und viele weitere Fragen habt ihr uns in den vergangenen Wochen geschickt. In einer BörsenWoche-Sonderfolge haben Felix Petruschke und Philipp Frohn sie in einem Livepodcast beantwortet – zum allerersten Mal als Liveaufnahme beim Karrierenetzwerk LinkedIn. Ihr wart nicht dabei? Die komplette XL-Folge könnt ihr euch nun hier und überall, wo es Podcasts gibt, nachträglich anhören.

Ihr wollt das Video zu dem Gespräch sehen? Den Mitschnitt des BörsenWoche-Livestreams bei LinkedIn könnt ihr euch hier nachträglich anschauen.