Podcast – BörsenWoche: Start der Dividenden-Saison: Mit diesen Aktien können Anleger doppelt profitieren

Aber auch Unternehmen anderer europäischer Länder und den USA zahlen zum Teil eine üppige Dividende – und dürften diese in den nächsten Jahren weiter steigern. Für Aktionärinnen und Aktionäre bietet sich deshalb jetzt die Gelegenheit, eine langfristige Geldanlage mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen aufzubauen.



Doch Vorsicht ist angebracht: Nicht hinter jeder Dividendenaktie steckt ein robustes Unternehmen, und nicht jede Ausschüttung ist sinnvoll. Die schönsten Dividendenrenditen nützen nichts, wenn der Aktienkurs derweil in die Tiefe rauscht, die Zahlungen im Folgejahr ausfallen oder kein Geld für Investitionen übrig bleibt.



In dieser Episode sprechen Philipp und Felix deshalb darüber, was eine zuverlässige Dividendenaktie ausmacht – und wie Anleger noch rechtzeitig am bevorstehenden Geldregen teilhaben können.