Podcast – BörsenWoche Traumrenditen mit Themen-ETFs: Was können Tech-, Klima- und Alkoholfonds?

ETFs sind wahrscheinlich jedem Anleger ein Begriff. Eine besondere Form sind aber Themen-ETFs. Diese haben sich auf spezielle Branchen oder Trends fokussiert – zum Beispiel Künstliche Intelligenz, Erneuerbare Energien oder Rohstoffe. Wer glaubt, die Themen der Zukunft zu kennen und von aktuellen Trends profitieren möchte, der ist hier richtig.

Im besten Fall können Anleger mit Themen-ETFs die Rendite des Portfolios massiv steigern. Es gibt aber auch Risiken: Weil Themen-ETFs deutlich selektiver zusammengesetzt sind als branchenübergreifende ETFs, ist das Verlustrisiko höher. Anleger laufen zudem Gefahr, einem bereits abflauenden Hype hinterherzulaufen.

Worauf gilt es also zu achten? In dieser Folge schauen sich Clara und Felix mehrere ETFs aus drei Bereichen genauer an: Technologie, Klima und – nicht zur Auflockerung – Alkohol und Drogen. Und sie verraten, wo sich ein Investment lohnen könnte und von welchen ETFs man besser die Finger lassen sollten.