Podcast - BörsenWoche Was ist besser: ETF oder Aktie?

Die Zahl der Aktionärinnen und Aktionäre in Deutschland liegt nach Daten des Deutschen Aktieninstituts aktuell auf dem höchsten Stand seit Beginn der Erfassung zur Jahrtausendwende: nämlich bei knapp 13 Millionen. Dabei geht allerdings die Zahl derjenigen, die ausschließlich in Aktien investieren, deutlich zurück. 2,4 Millionen Menschen legen ausschließlich direkt in Aktien an, so wenige wie zuletzt vor gut zehn Jahren. Das Wachstum kommt vor allem aus Investments in börsengehandelte Indexfonds, kurz ETFs. In der heutigen Episode fragt Georg Finanzprofessor Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim, welche Vor- und Nachteile beide Anlageformen haben und wie ein sinnvoller Umgang damit aussehen kann.