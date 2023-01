Podcast – BörsenWoche Worauf Anleger bei Börsen-Newcomern achten müssen

Das Jahr 2022 war in Sachen Börsengänge („Initial Public Offering“; „IPO“) äußerst mau, kaum neue Aktien kamen in den Handel – darüber kann auch der Mega-Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche nicht hinwegtäuschen. Für das gerade begonnene Jahr aber sieht es wieder besser aus. Georg und Philipp sprechen deshalb in dieser Episode darüber, welche IPOs anstehen, worauf man bei neuen Aktien achten sollte und ob es sinnvoll sein kann, die Börsen-Neulinge 2023 zu zeichnen.