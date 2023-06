Podcast – BörsenWoche Zweites Einkommen von der Börse: Kann man mit Dividenden reich werden?

Es sieht so aus, als würde 2023 ein gutes Jahr für Aktionäre werden. Laut dem britischen Vermögensverwalter Janus Henderson planen Unternehmen weltweit, insgesamt 1,5 Billionen Euro an Dividende zu zahlen – so viel wie noch nie. Allein in der ersten Börsenliga in Deutschland, dem Dax, plant ein gutes Drittel der Unternehmen, ihre Aktionäre stärker an Gewinnen zu beteiligen als im Jahr zuvor. Wer auf die richtigen Aktien setzt, kann also den Grundstein für ein zweites Einkommen von der Börse legen.