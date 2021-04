Öffentliche Verwaltung Bürokratenrepublik Deutschland

Zwar habe die Politik versucht, die Unternehmen an einigen Stellen von Informations- und Berichtspflichten zu entlasten. „Aber im Gegenzug kamen neue Bürokratiepflichten“ – etwa durch das Lieferkettengesetz und das Unternehmenssanktionsrecht. Die Begeisterung über das jüngste „Bürokratieentlastungsgesetz“ der GoKo hält sich in der Unternehmerschaft denn auch in Grenzen. In einer aktuellen Mitgliederumfrage des Verbands gaben gerade mal zwölf Prozent der Familienunternehmer an, die neuen Regeln hätten ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht. 58 Prozent der 1178 Umfrageteilnehmer sahen keine Verbesserung. „Der Bürokratieabbau wird auch nach der Bundestagswahl eine Dauerbaustelle bleiben“, sagt Eben-Worlée.



Doch sind wir an der Misere vielleicht selber schuld? „Die Bürokraten vollziehen bei der Abfassung von Vorschriften nur das nach, was wir alle wollen“, ätzte der Staats- und Verwaltungsrechtler Hans Peter Bull schon vor 15 Jahren. Die Menschen strebten nach „immer mehr Einzelfallgerechtigkeit und immer mehr Sicherheit“. Für Gabriel Felbermayr, den Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, geht das Problem noch weiter. „Es gibt in Deutschland eine Tradition der Obrigkeitshörigkeit – die Menschen lassen sich hier länger etwas gefallen als in vielen anderen Staaten“, rügte der Ökonom im Gespräch mit WiWo-Chefredakteur Beat Balzli im „Chefgespräch“-Podcast. Die Deutschen seien „risikoavers und delegieren Verantwortung gern an den Staat.“ Dort aber, im öffentlichen Sektor, sei „die Risikoaversion noch mal um ein Vielfaches stärker“.