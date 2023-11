Podcast – Chefgespräch „Bei der Flucht in den Westen haben wir uns im Chemietank eines Lkw versteckt“

In dieser Fächerkombination nämlich liegt der Schlüssel für das Verständnis einer Technologie, die seit einem knappen Jahr die Welt in ihren Bann zieht: generative, auf Sprache basierende, künstliche Intelligenz, wie etwa ChatGPT sie ist. Und so ist es gewiss kein Zufall, dass Uszkoreit, der in Standford und China geforscht hat und der an den 1988 neugeschaffenen Lehrstuhl für Computerlinguistik an der Universität des Saarlandes berufen wurde, noch mal ein Unternehmen gegründet hat, das eine generative KI für Europa entwickeln will. Nyonic heißt es.