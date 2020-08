Podcast – Chefgespräch: CDU-Wirtschaftsrats-Präsidentin Hamker: „Eine Quote ist eine Gängelung der Wirtschaft und der Frauen“

Der wachsende Einfluss des Staates schmeckt der mehrfachen Aufsichtsrätin und Gesellschafterin der Piepenbrock-Gruppe ganz und gar nicht. Was ihr sonst noch so gegen Strich geht und was Swimmingpools mit der Krise zu tun haben, erzählt sie im Podcast Chefgespräch. Spoiler: Bei den Themen Frauenquote und Streit in der eigenen Familie wurde es richtig leidenschaftlich...