Podcast – Chefgespräch „Das Bargeld erfreut sich bester Gesundheit in Covid-Zeiten“

Egal ob Bäcker oder Biomarkt, nirgends ist Cash noch King. Corona hat den technologieskeptischen Deutschen die kontaktlose Zahlung sozusagen per Schocktherapie verordnet. Und nicht nur ihnen. Die Banknote ist also das neue Fax, das neue Auslaufmodell? Im Gegenteil, „das Bargeld erfreut sich bester Gesundheit in Covid-Zeiten“, sagt der Mann, der es wissen muss. Ralf Wintergerst ist CEO von Giesecke & Devrient und damit der größte Geldnotendrucker der Welt. Diese Woche war er in unserem Podcast „Chefgespräch“ zu Gast.