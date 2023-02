Podcast – Chefgespräch „Das Hochbeißen in einem Konzern hat mich geprägt“

Die Krawatte legt er noch lange nicht ab – die Jogginghose aber ist auch kein Tabu mehr für Lars Braun, Leiter des Modeunternehmens Herrenmode Braun Hamburg, und Gast in der neuen Podcast-Folge Chefgespräch.



In diesem Jahr feiert sein Unternehmen 90-jähriges Bestehen. Und so bespreche ich mit Braun nicht nur die ein oder andere Stilfrage, sondern auch, wie man ein Unternehmen in die nächste Generation führt, was die persönliche Beratung gegenüber dem Online-Handel ausmacht und wie er sich einst bei einem seiner ersten Arbeitgeber Peek & Cloppenburg „hochgebissen“ hat. Außerdem verrät mir Braun, was er sich für seine Töchter wünscht, wie wertvoll ein freier Tag in der Woche sein kann – und was man beim Segeln fürs Leben lernt.