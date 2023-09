Podcast – Chefgespräch „Die krassen bürokratischen Vorgaben aus Brüssel werden in Deutschland noch verschlimmbessert“

Schon mit 16 Jahren wusste sie, dass sie ins Familienunternehmen einsteigen will, hat aber ihre Studienzeit in St. Gallen genutzt, um in ein Handelsunternehmen in Asien, eine Künstleragentur in London und einen US-Reitsportbetrieb hineinzuschnuppern. Danach kehrte sie zurück nach Westfalen, genauer gesagt: nach Hamm.