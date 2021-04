Podcast – Chefgespräch Google-Roboterauto-Erfinder Thrun: „Unser Flugtaxi verwendet nur halb so viel Energie wie ein Tesla“

Er ist der Hohepriester des positiven Denkens: Sebastian Thrun versuchte in der Schule ohne Hausaufgaben durchzukommen, entwickelte für Google das erste Roboterauto, lehrt an der Eliteuniversität Stanford künstliche Intelligenz, leitet die größte Online-Universität der Welt und führt den Flugtaxi-Bauer Kitty Hawk.

Thrun gilt als der deutsche Star im Silicon Valley. Im Podcast Chefgespräch erzählt er, was er mit seinem persönlichen Coach bespricht, wie er das Kanzleramt berät, wohin sein Flugtaxi zuerst fliegen wird – und warum es im Leben immer wieder einen free lunch gibt, obwohl das die Deutschen nicht wahrhaben wollen.

