Podcast – Chefgespräch: „Ich bin jeden Tag in Kontakt mit der Intensivstation der deutschen Wirtschaft“

Egal, ob bei Grundrente, Ökostrom oder einer Autokaufprämie: Carsten Linnemann ist als Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion MIT Gesicht und Stimme des CDU-Wirtschaftsflügels – und nicht selten steht er mit seinen Positionen gegen die Mehrheit der großen Koalition.

Im Podcast mit der WirtschaftsWoche macht Linnemann da keine Ausnahme, pocht insbesondere auf „harte“ Struktur-Reformen, die wieder so einigen anderen Koalitionären nicht gefallen dürften. Aus seiner Sicht sind sie dringender denn je. Denn der Bundestagsfraktionsvize glaubt nicht an eine schnelle Erholung der Konjunktur. Ganz im Gegenteil.

Und auch darüber hinaus hat der CDU-Politiker keinerlei Angst vor offenen Worten. Der Familienbonus? Eher eine Stillhalteprämie. Das Arbeitszeitgesetz? Millionenfach ignoriert. Die krisenbedingte Verschuldung? Eine Last bis Mitte des Jahrhunderts. Soll keiner sagen, in der Regierung und ihren Fraktionen würde nicht diskutiert.