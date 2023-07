Podcast – Chefgespräch „Man braucht Empathie, um sich in den Klassenfeind hineinzuversetzen“

Ihr Vater hat sie gelehrt, unerschrocken zu sein. Benner erzählt mir, was sie darunter versteht – und was das mit ihrer Erfahrung im Handball und einem Selbstverteidigungskurs in Chicago zu tun hat. Außerdem sprechen wir über die Kunst der Verhandlung und klären, ob frau anders verhandelt als man. Wir diskutieren, ob es in den anstehenden Tarifrunden mit Arbeitgebern in Zukunft vielleicht eher um ein paar Stunden weniger Arbeitszeit gehen wird als um ein paar Prozent mehr Gehalt. Und sie erzählt mir, ob sie, seit 2014 SPD-Mitglied, in diesen Tagen manchmal mit ihrer Partei hadert.