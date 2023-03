Podcast – Chefgespräch Melitta-Co-Chefin Roehrig: „In Familienunternehmen kann man Dinge reifen lassen“

Schluss mit diesen lästigen Kaffeekrümeln! Das sagte sich die sächsische Hausfrau Melitta Bentz vor etwas mehr als 115 Jahren, nahm aus dem Schulranzen ihres Sohnes ein Blatt Löschpapier, stanzte mit Nägeln und einem Hammer Löcher in den Boden einer Konservenbüchse und legte das Papier hinein. Sie hatte damit nicht nur den Kaffeefilter erfunden, sondern auch den Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das heute rund 1,88 Milliarden Euro im Jahr umsetzt, etwa 5900 Menschen beschäftigt – und nicht nur Kaffeefilter, sondern auch Kaffee, Kaffeemaschinen sowie andere Haushaltsprodukte im Angebot hat. Auch die Marken Toppits und Swirl gehören dazu.



Katharina Roehrig, mein heutiger Gast im Chefgespräch, sorgt dafür, dass diese Marken nicht nur weiterhin in aller Munde bleiben, sondern auch noch zum Zeitgeist passen, der vor allem nach Nachhaltigkeit verlangt. Mit ihr spreche ich darüber, was es braucht, um einem Traditionsunternehmen einen Kulturwandel zu verpassen, was ihr größtes Learning bei der Melitta-Transformation war und wie es ihr gelingt, ihre Work-Life-Balance im Gleichgewicht zu halten.



Sie verrät mir außerdem, ob ihr eigener Kaffeekonsum eigentlich in die Höhe geschnellt ist, seit sie 2014 bei Melitta begonnen hat, dass sie am liebsten alleine Kaffee trinkt und wie sie es schafft, keine Impulskäufe zu tätigen.