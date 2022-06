Podcast – Chefgespräch SAP-Chef Klein: „Kein Treffen mit einem CEO, in dem es nicht um Lieferketten geht“

Nicht alles dreht sich um Digitalisierung, aber ohne Digitalisierung ist alles nichts. Egal ob Lieferketten, Nachhaltigkeit, Robotics oder Elektromobilität – in der Industrie wäre kein Megatrend noch beherrschbar. Cloud, Künstliche Intelligenz und Code entscheiden über die Gewinner von Morgen. Deren mächtige Schöpfer sitzen alle im Silicon Valley und in China. Fast alle. In einer Kleinstadt in Baden-Württemberg versucht man diesem Trend seit fünfzig Jahren etwas entgegenzusetzen.