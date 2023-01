Podcast – Chefgespräch So wird das Wirtschaftsjahr 2023

Heute geht’s im zweiten Teil unseres Spezials um den Ausblick auf 2023 und die folgenden Fragen:



Was erwartet uns an der Inflationsfront? Wird die Rezession wirklich so milde wie alle sagen? Oder kommt der ökonomische Weltuntergang, den Doktor Doom Nouriel Roubini prophezeit, einfach später? Schafft es die Ampel endlich, eine kohärente Wirtschaftspolitik umzusetzen? Welche Rolle spielt dabei das Duell der Supermächte USA und China? Was bedeutet das alles für die Anleger? Wo liegen die größten Gefahren und Chancen? Ist die Krisenwährung Gold noch einen Kauf wert oder völlig überschätzt? Steigt der Dax weiter? Verspricht ein alter Ferrari mehr Rendite als ein alter Porsche?



Diese und andere Fragen diskutiere ich mit Sonja Alvarez, stellvertretende Leiterin des WiWo-Hauptstadtbüros, Volkswirt-Chef Bert Losse und unserem Dax-Guru Anton Riedl.



>> Den ersten Teil des Podcast-Spezials hören Sie hier: So war das Wirtschaftsjahr 2022