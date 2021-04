Preisexplosion Toilettenpapier könnte wieder „heiße Ware“ werden

Ein Grund für die Preisexplosion von frischen Zellstoffen ist die gestiegene Nachfrage aus China. Dort trat in diesem Januar der vom dortigen Umweltministerium 2018 angeordnete Bann von Altpapierimporten vollständig in Kraft. Das Land hatte 2017 noch fast 28 Millionen Tonnen Altpapier eingeführt. Im vergangenen Jahr importierte die Volksrepublik immerhin noch acht Millionen Tonnen. Der komplette Bann löst jetzt weltweite Verwerfungen an den Zellstoffmärkten aus: „Es ist eine Lücke von mehreren Millionen Tonnen entstanden“, sagt Esko Uutela, Tissue-Experte vom Marktforschungsinstitut Fastmarkets RISI. „Das bringt jetzt Preiserhöhungen bis in die deutschen Supermärkte.“



Dass die chinesische Wirtschaft wieder brummt, erschwert die Lage – viele der Waren, die von dort in den Westen exportiert werden, werden in Pappkartons verpackt, die nicht wie früher wieder aus dem westlichen Handel in die Volksrepublik zurückkommen. Teils kompensiert China das durch den Import von in anderen asiatischen Ländern vorrecycelte Altpapierpulpe. Doch in der Hauptsache schließt China die Lücke durch den Import von Frischfaser-Zellstoffen. Und konkurriert dabei im Einkauf auch mit den deutschen Toilettenpapier-Herstellern.