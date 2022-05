Podcast – High Voltage „Andere Autobauer sind fast Lichtjahre hinter Tesla“

Mit seiner Idee, Twitter zu kaufen, sorgte Tesla-Chef Elon Musk für Furore. Erst sorgte er mit seinen schon weit fortgeschrittenen Übernahmeplänen für einen Höhenflug der Twitter-Aktie. Dann schickte er den Kurs wieder auf Talfahrt, weil er wegen angeblicher Probleme bei Twitter den Kauf erst einmal auf Eis legen wollte. Ist der Kauf also nicht viel mehr als eine Schnapsidee? Fest steht: Twitter hat massive Probleme, ist eigentlich ein Sanierungsfall. Könnte Musk Twitter gegen alle Widerstände zum Erfolg machen, so wie es ihm auch bei Tesla gelungen ist? Oder würde er sich damit einen Klotz ans Bein binden, der am Ende auch Tesla schädigt? Viele Tesla-Aktionäre sind jedenfalls alles andere als glücklich über die neue Multi-Milliarden-Idee von Musk. Teslas Börsenwert hat nach der Ankündigung des Twitter-Kaufs über 100 Milliarden Euro verloren. Was also würde das Twitter-Abenteuer für Tesla, die mit Abstand bedeutendste und hoffnungsvollste E-Auto-Marke der Welt bedeuten? Darüber spricht in dieser Folge von High Voltage der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research in Duisburg. Er beobachtet seit Jahren sehr genau, was Musk bei Tesla leistet – und ist sich sicher: Musk könnte sogar Twitter zum Erfolg führen.