Podcast – High Voltage Batterie-Recycler Reichstein: „Wir erwarten starkes Wachstum“

Eine Kritik an Elektroautos: Ihre Produktion verursacht mehr CO2 als die eines vergleichbaren Verbrenners. Das liegt vor allem am Kernstück des Autos: der Batterie. Die wiegt mehrere Hundert Kilogramm, ihre Herstellung ist energieintensiv und verbraucht seltene Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Grafit. Doch was passiert denn eigentlich mit einer E-Auto-Batterie, die schlapp macht? Wird sie noch anderswo eingesetzt? Und wie gut lässt sie sich recyceln?