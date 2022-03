Podcast – High Voltage „Den Verkehr nur von fossilen Kraftstoffen auf Elektro umzustellen, bringt nichts“

Wenn immer mehr Elektroautos auf den Straßen Deutschlands fahren sollen, dann wird das auch unsere Städte verändern, die oft noch nicht ganz fürs Elektroauto ausgelegt sind. Dennis Knese hat sich in seiner Doktorarbeit mit der Integration der Elektromobilität in die Stadtplanung und Straßenraumgestaltung auseinandergesetzt und spricht in dieser High-Voltage-Folge mit Theresa Rauffmann darüber, welche Städte schon besonders Elektroauto-freundlich sind, welche Herausforderungen bei der Planung der Ladeinfrastruktur es in Städten gibt und darüber, ob die Stadt der Zukunft vielleicht sogar fast ganz ohne Autos auskommen könnte.