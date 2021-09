Podcast – High Voltage Die Rohstoffe – Müssen Kinder in Afrika für unsere Elektroautos sterben?

Rohstoffe für Batterien haben mitunter ein Problem: Ihre Förderung verursacht oft menschliches Leid und schadet der Umwelt. In einem Smartphone stecken ein nur paar Gramm davon, in einem Elektroauto reden wir aber von etlichen Kilogramm. Also Finger weg vom Elektroauto? Martin Seiwert gibt Antworten rund um den problematischsten Rohstoff Kobalt und fragt die Umweltschützer von Greenpeace, warum sie trotz allem für Elektroautos kämpfen.