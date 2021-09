Podcast – High Voltage E-Auto-Batterien: Nach wenigen Jahren Schrott?

Jeder kennt es vom Smartphone: Nach ein oder zwei Jahren hält die Batterie oft nur noch halb so lang durch wie am Anfang. Technisch gesehen haben Elektroautos ganz ähnliche Batterien. Was, wenn die auch nach ein paar Jahren schlapp machen? Ist das Auto dann Schrott? Oder muss man für Tausende Euro den Akku wechseln? Martin Seiwert nimmt die Haltbarkeit von E-Auto-Akkus unter die Lupe. Er sagt, was man als Autofahrer für ein langes Batterieleben tun kann und an welchen langlebigen Akkus die Autohersteller und Zulieferer gerade forschen.