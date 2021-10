Podcast – High Voltage Klimaschutz: Sind E-Autos nur grüne Show?

Martin Seiwert nimmt in dieser Folge die höchst unterschiedlichen Studien und Zahlen, die es zum Elektroauto gibt, unter die Lupe und rechnet genau nach. Am Ende steht nicht die große Verwirrung, weil es in den Studien solche und solche Rechnungen gibt. High Voltage gibt eine klare Antwort auf die Frage: Bringen E-Autos was fürs Klima?



Zu Gast: Benjamin Stephan (Greenpeace), Stefan Hajek (WirtschaftsWoche)