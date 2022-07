Podcast - High Voltage: Kriegen jetzt noch mehr Energieversorger Geldprobleme?

Diese Fragen klärt Theresa Rauffmann in der neuen High-Voltage-Folge mit Frank van Doorn, Trading-Chef bei Vattenfall. Er erklärt, wie der Handel an der Börse funktioniert, wie „brutal“ die Preise gestiegen sind, warum Unipers Abhängigkeit von Russland auch historisch begründet ist - und das Mantra in der Gasindustrie: „Viele, auch wir selber haben gesagt, wir beziehen schon seit Anfang der 70er russisches Gas und selbst im Kalten Krieg hat Russland immer zuverlässig geliefert.“ Jetzt habe sich die Lage komplett geändert.