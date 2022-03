Podcast – High Voltage Neuer Streetscooter-Eigentümer: „Wir produzieren bald auch in den USA“

Streetscooter wird von Odin Automotive übernommen – diese Nachricht sorgte bei vielen Menschen in der Autobranche für Stirnrunzeln. Streetscooter, die Deutsche-Post-Tochter, die die elektrischen Lieferwagen von DHL herstellt, kennen viele Leute. Aber Odin Automotive? Über die neu gegründete Holding ist nur bekannt, dass sie Gelder einsammelt, um irgendetwas im Automobilsektor zu machen und dass ihr Chef Stefan Krause heißt. Krause ist ein Grenzgänger zwischen der Autowelt und dem Banking: Er war Finanz- und dann Vertriebsvorstand bei BMW, später Finanzvorstand der Deutschen Bank. Dann wagte er etwas ganz Neues, wurde Finanzchef bei dem kalifornischen E-Auto-Start-up Faraday Future und gründete danach zusammen mit anderen Autoexperten das Unternehmen Canoo. Warum er im Herbst Streetscooter kaufte und was Odin Automotive damit und mit anderen Investments plant, verrät er exklusiv in dieser Folge von High Voltage.