Podcast – High Voltage Reichweite: Wird das Laden von E-Autos zur Zitterpartie?

Elektroautos sind nicht für jeden was. Wer das Aufladen nicht in seinem Terminplan unterkriegt, wird womöglich an seinem Elektroauto verzweifeln. Aber warum sind über 90 Prozent der E-Auto-Besitzer glücklich mit ihrem Stromer und wollen nicht mehr zurück zum Verbrenner? Wie machen die das mit dem Laden? Martin Seiwert erklärt, wo es heute schon mit dem Laden klappt, ob man künftig in Tankgeschwindigkeit lädt und fragt den ADAC, was seine Ladetests mit neuen Elektromodellen ergeben haben.