Podcast – High Voltage Stromversorgung: Verkraftet das Netz Millionen von E-Autos?

Im September wurden in Deutschland zum ersten Mal mehr rein elektrisch angetriebene Neuwagen verkauft als neue Diesel-Pkw. Das ist eine Entwicklung, die kaum ein Experte vorausgesehen hat. Noch vor zwei Jahren haben fast alle Autoexperten das Ziel der Bundesregierung belächelt, dass bis 2020 eine Million Autos mit Stecker – also reine Elektroautos und Plug-in-Hybride – auf deutschen Straßen fahren sollen. Doch durch die hohe Kaufprämie, durch zahlreiche neue Elektro-Modelle und wohl auch durch die Klimadebatte schnellten die Verkäufe plötzlich in die Höhe. In diesem Sommer war das Ziel von einer Million Elektroautos dann erreicht, mit nur einem halben Jahr Verspätung.