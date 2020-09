Karriereleiter Corona und Aerosole: So machen Sie Büro und Team winterfit

Legen Sie gemeinsam eine objektiv überprüfbare Lüftdisziplin fest, etwa wieder mithilfe des CO2-Messers. Weil der so schön objektiv ist: „Die Fenster bleiben auf, bis das Gerät auf der der Fensterfront abgewandten Seite des Großraumbüros einen Wert von 500 ppm unterschreitet und wird wieder geöffnet, wenn der Wert 800 ppm überschreitet.“ Oder für häufigere, aber kürzere Lüftintervalle: Solange das Messgerät grün leuchtet – Fenster zu. Bei gelb – Fenster auf, bis es wieder grün leuchtet.

Messen Sie dabei die Raumtemperatur: Offiziell dürfen 20 Grad am Arbeitsplatz bei leichter körperlicher Tätigkeit mit den Händen (also beim typischen PC-Arbeitsplatz) nicht unterschritten werden. Das besagt die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.5, die der Arbeitsstättenverordnung angehängt ist. Eine Pandemie war bei der Festlegung dieser Grenzwerte allerdings sicherlich nicht berücksichtigt.

Und was ist besser: Warm anziehen oder höheres Risiko, sich eine potenziell tödliche Infektion einzuhandeln? Ich kann Ihnen hier nicht dazu raten, gemeinsam offizielle Grenzwerte zu missachten, auch wenn ich persönlich solche in besonderen Zeiten für zu starr halte. Aber vielleicht lässt es sich ja gerade in kleineren Teams gemeinsam vereinbaren, dass es besser ist, sich etwas wärmer anzuziehen, damit gut gelüftet werden kann, statt im mollig warmen Großraum die Aerosole der anderen in vollen Zügen einzusaugen. Warum nicht mal eine Saison in Ski-Unterwäsche am Schreibtisch sitzen? Nehmen wir es mit Corona-Humor. Es gibt Schlimmeres als warme Kleidung. Nur diesen einen Winter. Den werden wir nie vergessen. Und die Impfung soll ja bald kommen.