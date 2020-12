Sie kennen ja vielleicht den Klassiker: „Beschreiben Sie eine Wendeltreppe.“ Was müssten wir uns den Mund fusselig beschreiben, hätten wir nicht unsere Hände, um eine Aufwärtsspirale zu beschreiben.Aber ausgerechnet dann, wenn es drauf ankommt, seiner Aussage mit einer Handbewegung Nachdruck zu verleihen, machen selbst Superprofis einen Fehler. Sie machen die Bewegung so, als würden sie sich selber zeigen, was sie meinen.