Karriereleiter So einfach kann Smalltalk sein

5. Es gibt immer einen charmanten Ausweg aus dem peinlichen Schweigen

Stellen Sie sich vor, Sie fahren in Ihrem Unternehmen mit dem Aufzug und weder Sie noch Ihr Gegenüber sagt was. Der richtige Moment scheint verpasst. Und Sie spüren die Beklommenheit auch beim anderen. Fangen Sie an: „Tja, jetzt schweigen wir hier. Und noch nicht mal Fahrstuhlmusik. Wir hätten hier bis zum Erdgeschoss so eine tolle Party feiern können.“