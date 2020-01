3. Satz: Was müsste sein?

Hier erklären Sie das Ziel, das aus Ihrer Sicht erreicht werden soll.



4. Satz: Wie lässt sich das erreichen?

Ihre Lösung bitte hier.



5. Schlussfolgerung

Geben Sie konkrete Handlungsanweisungen an die Zuhörer. Damit sich wirklich etwas in Ihrem Sinne tut.



Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Punkt wirklich nur aus einem Satz im grammatikalischen Sinne bestehen darf. Sonst wäre der perfekte Vortrag immer nur 45 Sekunden lang. Machen wir es am besten einmal konkret.



1. Satz: Warum rede ich?

Wir befinden uns in Deutschland mitten in der Mobilitätswende. Da werden auch geltende Geschwindigkeitsregelungen hinterfragt. Was ist mit den Tempolimits in der Stadt?



2. Satz: Was ist gerade?

Zurzeit verlieren Pendler jedes Jahr im Stau unserer Städte Tage an Lebenszeit und der CO2-Ausstoß von Autos mit Verbrennungsmotoren heizt den Klimawandel an.



3. Satz: Was müsste sein?

Wir brauchen eine praktikable Lösung, um Stau und CO2-Ausstoß in unseren Städten in den Griff zu kriegen.