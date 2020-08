Karriereleiter Duzen oder Siezen im Job? So machen Sie es richtig

Erlauben Sie mir, dass ich Sie in den folgenden Minuten einfach mal duze. Als Experiment. Damit wir erleben, wie sich das anfühlt. Ok, du? Es ist ja tatsächlich so, dass das Duzen immer häufiger wird. Zumindest in unserer alltäglichen Wahrnehmung. Erinnere dich dran, wie damals IKEA angefangen hat, uns in der Werbung zu duzen. Und im Katalog. Das war damals großes Thema. Ist das eine Frechheit? Nein, nein, in Schweden duzt man nun einmal die Menschen. Das ist bis heute die offizielle IKEA-Begründung. Aber letztendlich wäre es unprofessionell, alle nationalen Märkte über einen Kamm zu scheren, nur weil es in Schweden so ist, wie es ist. Man duzt hier natürlich aus Marketing-Kalkül. In Frankreich werden IKEA-Kunden online gesiezt. Und bis heute ist es so, dass IKEA Deutschland in den Medien duzt, aber wenn wir mit Verkäufern in den Möbelhäusern sprechen, dann werden wir Kunden gesiezt