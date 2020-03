Karriereleiter Rhetorik: So entwaffnen Sie Lügner und Publikums-Verführer

Mein Rat aus meiner Erfahrung als Fernsehmoderator dafür ist: Überlegen Sie immer: Was fühlen und denken die Leute wohl gerade in diesem Moment? Und reagieren Sie genau auf das - und nicht allein auf Ihre Mitdiskutanten. Manchmal höre ich in Diskussionen, wie die Kontrahenten sich in Fachdetails verzetteln, um sich gegenseitig zu beweisen, dass sie besser im Thema sind. Und die Leute im Publikum dämmern weg und überlegen, wann sie morgen aufstehen müssen. Denken Sie deshalb vom Publikum aus.