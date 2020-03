Karriereleiter In vier Schritten zur Wohlfühlstimme

Schritt 3

Sprechen Sie zur Übung konsequent in Ihrem Wohlfühlton. Auf dieser einen Tonhöhe wie ein Roboter. Aber natürlich nicht so blechern sondern ganz warm und entspannt und sonor. Irgendwas. Sie sind ja allein. Wie geht es mir? Worauf freue ich mich? „Mmmmmmmmmh. Ich finde es faszinierend, dass ich gerade bewusst in meiner Wohlfühltonstimme spreche. Das fühlt sich toll an und ganz entspannt und tief und souverän. Wenn auch etwas monoton.“ Machen Sie das ruhig mal eine Minute lang.



Nutzen Sie immer mal wieder ruhige Momente, um das alles zu üben. Den lockeren tiefen Ton aufgabeln und dann in dieser Stimmhöhe monoton sprechen. Und immer überprüfen: Knödele ich jetzt gepresst nach unten oder ziehe ich unnötig nach oben weg? Wenn ja, dann ganz entspannt zurück. So lernen Sie, schnell in Ihre Indifferenzlage zu finden.