Karriereleiter Geschäftsreisen nach der Krise: seltener und effizienter

Spielen wir es mal durch: Da wird der neue Kollege Michael am Sitz der fiktiven Firma Zipp & Zapp in Nürnberg dem Großkunden in Hannover nicht persönlich vorgestellt – bei einem gemütlichen Mittagessen mit Spargel in der Frühsommersonne. Das Kennenlernen findet in einer Videokonferenz statt – mit Keksen von Bayern aus. In der hält er gemeinsam mit Chefin Karen eine fünfminütige Antritts-Präsentation. Die ist dank eines eingebauten Features der Videocall-Software 1 zu 1 an der Leinwand bei den Kunden in Niedersachsen zu sehen. Irgendwie klingt alles, was Michael sagt, noch etwas blechern, da kommt aber im Mai eine neue Mikrofonanlage rein. Und ja, die Wand, vor der Michael sitzt, ist ziemlich trist. Aber da kommt bald ein warmweiß angestrahltes Firmenlogo hin – und ein großes Foto von Nürnberg. Die Infrastruktur für Videokonferenzen wird eben gerade erst aufpoliert.