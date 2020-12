Es geht darum, dass wir uns Selbstsicherheit erarbeiten in Lebenssituationen, die so selten und ungewöhnlich sind, dass uns die Routine fehlt - und deshalb auch die Souveränität. Wie eben vor der Stresssituation Bühnenauftritt. Sei es eine Präsentation vor der ganzen Abteilung, ein Referat an der Uni oder ein Statement vor laufenden Fernsehkameras. In diesem Moment möchte ich niemals darüber nachdenken müssen, was ich nicht darf. Sondern ich möchte mir dessen bewusst sein, dass ich in dem, was ich gerade mache, gut bin.