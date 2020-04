Karriereleiter Geschäftsreisen nach der Krise: seltener und effizienter

D. Wie lässt sich die Ersparnis zur Freude aller gewinnbringend anlegen?

Mein Vorschlag: Gesparte Reisekosten zum Teil investieren in Dinge, die dem Team direkt zugutekommen. Etwa in eine hochwertigere Büroeinrichtung oder in eine geniale Kaffeemaschine im Pausenraum, in Gutscheine für Massagestunden oder Upgrades für Fitnessstudios, wenn die dann wieder aufmachen. Und natürlich Fortbildungen. Die Kosten dafür lassen sich auf den Cent steuern. Diese Alternativen sparen vor allem eins: Arbeitszeit. Und sie machen die Kollegen trotzdem glücklich. Wenn dann dem Team noch klar wird: All das können wir uns nur leisten, weil wir weniger in der Gegend rumgondeln, dann herzlichen Glückwunsch. Dann hat Ihr Unternehmen fühlbar Richtung Zukunft umgesteuert.