Karriereleiter Ist der Verbrüderungs-Trick clever oder mies?

Oder ein Mitarbeiter eines großen Online-Händlers, der mich in die Warteschleife steckte und nach etwa fünf Minuten wieder da war: „Ich habe jetzt fast einen Anschiss von meinem Vorgesetzten kassiert, aber ich kann Ihnen da einen Gutschein von 20 Euro als Entschuldigung anbieten. Ich habe alles versucht, aber mehr geht einfach nicht.“ Wenn jedes Mal hinter den Kulissen des Call-Centers die Fetzen fliegen würden, sobald sich Kunden beschweren, dann gute Nacht.



Aber der Effekt ist enorm: Obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass die Frau die fünf Euro nicht vom Gehalt abgezogen bekommt, habe ich mich dazu hinreißen lassen, zu sagen: „Ich möchte nicht, dass Sie dafür selbst aufkommen müssen. Sie sind ja nicht schuld.“ Was wäre die Alternative gewesen? „Ich glaube Ihnen kein Wort. Aber schicken Sie ruhig den Gutschein“. So empfindet man nicht, wenn jemand anders behauptet, sich für einen aufzuopfern.

Dazu kommt, dass man eben doch nicht zu 100 Prozent sicher sein kann, dass man hier gerade angeflunkert wird. Wer will das dann jemandem am Telefon unterstellen: „Hören Sie auf, mich anzulügen.“ Was, wenn es doch wahr ist?

Und wie gesagt: Viele Kunden ohne entsprechende Erfahrung halten so viel Dreistigkeit ohnehin für ausgeschlossen und glauben ohne Zweifel an das Entgegenkommen.

Es setzt sich fest: Der selbstbezahlte Gutschein, der Anschiss vom Chef – da hat sich jemand für uns ins Zeug gelegt. Und dann ist auch klar: Weiteres Feilschen, noch mehr Diskussion scheint wirklich zwecklos. Wenn unser Fürsprecher aus der Warte der Gegenseite sogar schon an Grenzen stößt, dann scheint doch das Maximale erreicht.