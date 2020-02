Karriereleiter Mit diesen Tricks besiegen Sie den Blackout

Oder Sie notieren darauf eine Anekdote von rund einer Minute, die zum Thema passt und theoretisch an jeder Stelle angebracht erscheint. Etwa so: „Übrigens: Das wollte ich so gerne noch erzählen. Lassen Sie mich das eben einschieben. Damit Sie sehen, was für einen Spaß unsere Kunden an unseren neuen Produkten haben.“



So wissen Sie immer: Es geht beim Blackout auf jeden Fall weiter. Und in der Regel kommen Sie nach einigen Sekunden dann wieder auf das, wovon Sie ursprünglich reden wollten.



Durchbrechen Sie die Denkroutine. Oftmals wird das Publikum merken, dass Sie gerade etwas aus dem Tritt geraten sind. Na und? Bringen Sie sich kurz auf andere Gedanken. Greifen Sie zum Wasserglas und sagen Sie etwas wie: „Finden Sie es hier auch so heiß oder bin ich einfach nur so auf 180?“ Oder „Können Sie mir soweit folgen? Haben Sie Fragen?“ Oder: „Denken Sie mal drüber nach. 30 Sekunden Pause zum Sackenlassen.“ Dann trinken Sie in Ruhe. Und währenddessen stellen Sie sich vor, wie Sie gerade mit der Familie am Strand eine Sandburg bauen. Danach kommt mit großer Sicherheit alles wieder.