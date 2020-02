Aber wie soll das in der Praxis gehen? Viele Redner hängen ja an der ausführlich runter geschriebenen Präsentation wie an einem Redemanuskript, drehen sich dann zum Beamer-Bild ein, zeigen dem Publikum ihren Rücken und lesen vor. Wie soll man sich merken, was man alles sagen will, wenn die Folien so verkürzt sind, keine Inhaltsangabe mehr da ist und Knaller-Infos auf den Folien allein gar keinen Sinn mehr ergeben?



Präsentationen sind in der Tat weder Handouts noch Redemanuskripte. Sie brauchen eine zweite Fassung. Aber wenn Sie jetzt verzweifelt stöhnen: „Dafür habe ich doch überhaupt keine Zeit!“, dann kommt hier die gute Nachricht: Behalten Sie die traditionell lange Fassung einfach als Ihr Manuskript (und bei Bedarf als Handout), speichern Sie ein Duplikat ab und kürzen Sie das mit Herz und Temperament gnadenlos zusammen: Machen Sie aus Folien im Telefonbuch-Look Folien mit knackig-kurzen Thesen und mit Infos, die das Publikum nach Infos aus Ihrem Mund lechzen lässt.