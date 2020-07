Karriereleiter Perfektionisten, macht euch locker!

Gehen wir es also mit Spaß am Ungeschliffenen an. Was nicht heißt, dass nun aber auch wirklich alles egal ist. Verstehen Sie all das hier bloß nicht als Aufruf zur Gleichgültigkeit.



Generell gilt: Sprechen Sie vor Publikum nur dann, wenn Sie für das brennen, was Sie vermitteln wollen. Denn genau das ist der Sinn eines persönlichen Vortrags. Dass Sie mit Ihrer Leidenschaft das Feuer bei den Zuhörern entfachen. Und sie damit überzeugen, so dass am Ende alle sagen: „Ja! Das stimmt.“



Immer dann, wenn Sie nur etwas herunter rattern, was das Publikum mit gleichem Effekt genauso gut irgendwo in einem Skript nachlesen könnte, dann ist der Aufwand für einen persönlichen Vortrag im Grunde vergeudet: Spalten voller Bilanzen, Folien voller Spiegelstriche, alles, von dem Sie glauben, als Dokument per E-Mail verschickt lassen sich die Inhalte besser vermitteln, das wird als Vortrag kaum zünden.