Karriereleiter „Pause!“: Tipps für konsequentes Abschalten im Homeoffice

Wer über den Tag hinweg viel allein mit sich ist, der frisst ein Gefühl von „ich schaffe mein Pensum nicht“ schneller in sich rein, als im Großraumbüro. Im Video-Chat die virtuelle Hand zu heben und offiziell Unterstützung einzufordern, Kritik zu äußern oder Bedenken zu formulieren, fällt vielen schwerer als zwischen Tür und Angel in der Kaffeeküche. Nehmen wir uns vor, nicht in die Homeoffice-Einsamkeit zu tappen. Im Zweifel vereinbaren Sie in Videokonferenzen den Tagesordnungspunkt: Jammern und Jubeln. Und fragen Sie in die Runde: Wie geht es euch? Was liegt euch auf der Seele?