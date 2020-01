Karriereleiter Richtig überzeugen: Vorsicht vor peinlichen Komplimenten

Mir geht es bis heute so, wenn ich an einen Telefonanruf eines ehemaligen Klassenkameraden denke. Ich nenne ihn hier mal Daniel, denn ich will ihm nicht zu nahe treten. Wir waren damals 19 Jahre alt, hatten das Abi gerade in der Tasche und wie ich so zu Hause rumsaß und angestrengt über Leben, Liebe und Berufswünsche nachdachte (vielleicht guckte ich auch einfach gerade die Simpsons), da klingelte das Telefon und Daniel war dran. Das Gespräch lief nach meiner heutigen Erinnerung und zu meinem damaligen Entsetzen ziemlich genau so: