Karriereleiter So gewöhnen Sie sich das „Äääh“ ab

Ja, am Anfang werden Sie sicherlich mehr darauf achten, WIE Sie reden, was Sie auch schon mal davon ablenken kann, WAS Sie sagen. Das mag ein paar Wochen lang ein bisschen störend sein. Aber Sie werden sich daran gewöhnen, auf immer längeren Strecken äh-frei zu sein. Bitten Sie Familie, Freunde und Kollegen, Sie auf Ihre Ähms aufmerksam zu machen. Und seien Sie nicht geknickt, wenn doch mal wieder eins rausrutscht. Wenn Sie am Ende 90 Prozent eliminiert haben, wird so ein Äh am Ende etwas ganz Besonderes. Viel Erfolg. Und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Ihr Marcus äh, Werner.