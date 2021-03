Wer weiß, dass er die Hoheit über seine Antworten hat, traut sich auch, das Gespräch in seinem Sinne zu steuern.

Typische Konstellation: Stellen Sie sich vor, Sie haben bei der Arbeit einen Fehler gemacht und nun ist Ihr Vorgesetzter am Schäumen. Sagen wir, Sie haben aus Zeitmangel einen wichtigen Termin mit einem potenziell neuen Kunden so lange heraus gezögert, dass dieser nun bei der Konkurrenz angebissen hat.

Der Chef zitiert Sie in sein Büro: „Was hast du dir dabei bloß gedacht?“

Diese Frage ist letztendlich ein Vorwurf: Es ist mir völlig unverständlich, wie du diesen Fehler begehen konntest. Das Ziel vom Chef mag gerade sein, Sie klein zu machen. Motto: Wenn ich wegen dir schlechte Laune habe, sollst du auch welche haben.

Nun könnte Ihr Reflex sein: Ich versuche zu schildern, was ich dachte, als ich den Fehler gemacht habe. Was Sie dadurch aber tun: Sie erzählen in bunten Farben von Ihrem Scheitern. Und am Ende wird stehen: Was Sie sich dabei gedacht haben, war offensichtlich untauglich. Aus der Nummer kommen Sie so nicht mehr raus.