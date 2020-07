Karriereleiter So bezaubern Sie mit sonst so drögen Bilanzen

Und so weiter. Noch bevor das Kind gemerkt hatte, dass diese Geschichte einfach eine Unverschämtheit war, war es vor lauter Langeweile schon eingeschlafen. Denn nichts davon, was der liebe kleine Fuchs an diesem Tag erlebt hatte, war aus Sicht meines Patenkindes für es selbst von irgendeiner Bedeutung.



Und wenn das für Kinder gilt, dann gilt das für Erwachsene erst recht. Es muss sich sofort erschließen: „Was interessiert mich das?“ Bis Erwachsene etwas vom Hocker haut, muss schon mehr kommen.



Und dann kommen wir mit unseren Zahlen-Präsis. Den Bilanzen, den Tabellen, den Listen. Und sagen so Sachen wie: „Ich habe es der Vollständigkeit halber mal komplett hier auf die Folie gezogen. Dass Sie es alle mal gesehen haben.“ Und im Publikum gehen reihenweise die Augenbrauen hoch, weil die Stirnmuskulatur verkrampft dabei mitkämpft, die Augenlider oben zu halten. Oder zumindest reden Sie in ein Publikum rein, in dem jeder Einzelne an etwas anderes denkt: Was esse ich heute Abend? Mein Sakko ist an den Schultern zu eng. Färbt sich Stefan seit kurzem die Haare?