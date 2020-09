Karriereleiter So einfach kann Smalltalk sein

3. Finden wir Gemeinsamkeiten mit unserem Gegenüber

Denn das ist die gemeinsame Wellenlänge. Als ich mal bei einem älteren Herren zum Vorstellungsbesuch war, in der Hoffnung, ich könne ihn vom mir als seinen künftigen Mieter im Nachbarhaus überzeugen, wollte das Gespräch anfangs überhaupt nicht richtig zünden. Tja, jetzt bin ich also hier. Tja, Sie wollen also in meine Wohnung einziehen? Tja. Aber dann habe ich entdeckt, dass der Mann in einer Vitrine eine Reihe von Eisenbahnmodellen stehen hatte. Minitrix und H0. Ich hatte als Kind immer Spurbreite H0 von Märklin. Und diese eine rote Diesellok hatten wir beide. „Ach, toll. Was finden Sie besser: Minitrix oder H0?“ Und schon ging es los. Später habe ich den Vertrag unterschrieben.